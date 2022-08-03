Смерть шпионам. Серия 4
Wink
Сериалы
Смерть шпионам
1-й сезон
4-я серия
9.02007, Смерть шпионам. Серия 4
Боевик, Военный16+

Эта серия пока недоступна

Смерть шпионам (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Фильм рассказывает о событиях 1944 года и об одной операции СМЕРШа - спецотдела советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы (речь идет о тайных переговорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера.

Страна
Украина
Жанр
Военный, Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам»