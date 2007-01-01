Смерть шпионам (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСмерть шпионам1-й сезон1-я серия
Фильм рассказывает о событиях 1944 года и об одной операции СМЕРШа - спецотдела советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы (речь идет о тайных переговорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера.
- СЛРежиссёр
Сергей
Лялин
- Актёр
Александр
Пашутин
- НТАктёр
Никита
Тюнин
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Валерий
Золотухин
- АПАктёр
Александр
Песков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- Актёр
Максим
Коновалов
- ОСАктёр
Олег
Савкин
- МГСценарист
Марк
Гресь
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- СРОператор
Сергей
Рябец
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак