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Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2012, Смерть шпионам! Операция «Ударная волна». 2 серия
Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Май 1943 года, немцы намерены проникнуть в харьковский физико-технический институт с целью демонтажа и вывоза в Германию уранового котла. Советская контрразведка намерена помешать противнику, и решает использовать в своих целях Шубникова, в прошлом физика-ядерщика.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Пальмов
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- Актёр
Илья
Шакунов
- АДАктриса
Анна
Дюкова
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- ЯСАктриса
Яна
Соболевская
- Актриса
Елена
Дудина
- Актёр
Яков
Шамшин
- МВАктёр
Михаил
Васьков
- ЭПСценарист
Эдуард
Пальмов
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДМПродюсер
Дмитрий
Минзянов
- ГПХудожник
Геннадий
Попов
- ГОХудожница
Галина
Отенко
- ТФХудожница
Татьяна
Федотова-Татаркина
- АЮХудожник
Александр
Юров
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ДСОпе�ратор
Денис
Свояк
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак
- АЖКомпозитор
Андрей
Жук