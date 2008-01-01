8.82008, Смерть шпионам. Крым. Серия 4
Детективы, Военные16+
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Смерть шпионам. Крым (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Осень 1944 года. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АГРежиссёр
Анна
Гресь
- МГРежиссёр
Марк
Гресь
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Денис
Никифоров
- АБАктриса
Анна
Бреннер-Вартаньян
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Артур
Ваха
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- МГАктёр
Михаил
Гуро
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актёр
Александр
Олешко
- ВПАктёр
Виктор
Перевалов
- МГСценарист
Марк
Гресь
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ИКПродюсер
Ирина
Кожема
- МСОператор
Максим
Степанов
- СПКомпозитор
Сергей
Пилютиков