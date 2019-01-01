СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Умирать приказа не было. Часть 1. Волков вместе с со своей группой нейтрализует двух шпионов, которые передают секретную информацию. Одному из них удается нанести Ермакову смертельно опасную рану с использованием редкой смеси ядов. Чтобы найти антидот и поймать главного вражеского агента, Во�лкову приходится взять дело в свои руки…



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