СМЕРШ. Серия 9
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СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Серия 9
Документальные, Драмы18+

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Сюжет

Умирать приказа не было. Часть 1. Волков вместе с со своей группой нейтрализует двух шпионов, которые передают секретную информацию. Одному из них удается нанести Ермакову смертельно опасную рану с использованием редкой смеси ядов. Чтобы найти антидот и поймать главного вражеского агента, Волкову приходится взять дело в свои руки…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»

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