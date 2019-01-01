СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.12019, СМЕРШ. Серия 8
Документальный, Военный18+
О сериале
Камера смертников. Часть 4. Семенов выкрадывает доказательства что Лосев невиновен, предатель один из его командиров — Гончар. Олеся погибает, Семенов и Волков связываются со штабом и готовятся к эвакуации в СССР.
Как будут разворачиваться события теперь, когда предатель раскрыт? Приходите на Wink, чтобы смотреть сериал «СМЕРШ» — 8 серия в хорошем качестве уже ждет вас.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Документальный, Детектив
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
