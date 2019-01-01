СМЕРШ. Серия 8
Wink
Сериалы
СМЕРШ
1-й сезон
8-я серия

СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Серия 8
Документальный, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Камера смертников. Часть 4. Семенов выкрадывает доказательства что Лосев невиновен, предатель один из его командиров — Гончар. Олеся погибает, Семенов и Волков связываются со штабом и готовятся к эвакуации в СССР.

Как будут разворачиваться события теперь, когда предатель раскрыт? Приходите на Wink, чтобы смотреть сериал «СМЕРШ» — 8 серия в хорошем качестве уже ждет вас.

Сериал СМЕРШ 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Документальный, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»