СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.12019, СМЕРШ. Серия 4
Документальные, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Дорога огня. Часть 4. Отряд Волкова уходит от немцев через тоннель, но снаружи их ждет засада. Конрад держит в плену Сашу.
Смогут ли Волков и сослуживцы вырваться из лап врага? Расскажет сериал «Смерш» — 4 серия, смотреть которую можно в отличном качестве, доступна на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы, Документальные, Детективы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- Актёр
Денис
Константинов
- СМСценарист
Савва
Минаев
- ЕКСценарист
Евгений
Керов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- П�родюсер
Алексей
Пиманов
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков