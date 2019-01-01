СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Дорога огня. Часть 4. Отряд Волкова уходит от немцев через тоннель, но снаружи их ждет засада. Конрад держит в плену Сашу.



Смогут ли Волков и сослуживцы вырваться из лап врага? Расскажет сериал «Смерш» — 4 серия, смотреть которую можно в отличном качестве, доступна на Wink.



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