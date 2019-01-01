СМЕРШ. Серия 12
Wink
Сериалы
СМЕРШ
1-й сезон
12-я серия

СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Серия 12
Документальные, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Умирать приказа не было. Часть 4. Волкову удается сбежать из-под ареста. Ему необходимо срочно позвонить в Москву, но без специального разрешения это невозможно, и помочь может только один человек. Тоню после сильнейшего припадка переводят в психиатрическую клинику.

Хотите узнать, чем закончится легендарный сериал о советской разведке? Смотрите заключительный эпизод сериала «СМЕРШ» — 12 серия уже ждет вас в хорошем качестве онлайн на Wink.

Сериал СМЕРШ 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»

Всё