СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Умирать приказа не было. Часть 4. Волкову удается сбежать из-под ареста. Ему необходимо срочно позвонить в Москву, но без специального разрешения это невозможно, и помочь может только один человек. Тоню после сильнейшего припадка переводят в психиатрическую клинику.



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