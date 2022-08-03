Смех с доставкой на дом. Серия 42
Wink
Детям
Смех с доставкой на дом
1-й сезон
42-я серия

Смех с доставкой на дом (сериал, 2019) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

7.32019, Смех с доставкой на дом. Серия 42
ТВ-шоу18+

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О сериале

Изюминка каждой программы «Смех с доставкой на дом» – знакомство с новыми работами современных артистов эстрады, поиск молодых талантливых артистов, формирование их репертуара и, как результат, возможность продемонстрировать творческие достижения в эфире. Юмор идeт в ногу со временем, отражает богатство действительности и то, что было смешно вчера, порою вызывает лишь лeгкую улыбку сегодня. Правильный порядок и оптимальный подбор номеров в программе «Смех с доставкой на дом» значительно расширяет аудиторию, поддерживает зрительский интерес на протяжении всего эфира, создаeт единый в своей цельности продукт, отвечающий вкусам людей разных возрастов.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
52 мин / 00:52

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