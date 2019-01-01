6.62019, Smighties
Мультсериалы, Семейный0+
Эта серия пока недоступна
Смайтики (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Когда ты — смайтик, каждый день превращается в настоящее приключение и грандиозный праздник. Вместе с маленькими отважными героями мультсериала юные зрители смогут отправиться в увлекательное путешествие в волшебную страну, где каждый день наполнен добрыми героическими поступками, новыми открытиями, шутками и хорошим настроением.
