Служба доставки. Серия 4
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Служба доставки (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Служба доставки. Серия 4
Драмы18+

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Сюжет

Курьер специальной службы доставки занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всe в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки — чистые эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание из прошлого — курьер доставит всe в лучшем виде. Но станет ли от этого легче?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 IMDb