Служба доставки (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Служба доставки. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Курьер специальной службы доставки занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всe в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки — чистые эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание из прошлого — курьер доставит всe в лучшем виде. Но станет ли от этого легче?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Копцев
- ЕКРежиссёр
Елена
Копцева
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- ГФАктриса
Галина
Филимонова
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- АШАктёр
Андрей
Шимко
- ВУАктриса
Василиса
Ушакова
- АКАктёр
Александр
Копцев
- ВКСценарист
Владимир
Копцев
- ЕКСценарист
Елена
Копцева
- ИКХудожница
Инес
Колосова
- ЕБМонтажёр
Екатерина
Бересневич
- ИЛМонтажёр
Игорь
Логинов
- АБОператор
Артур
Бергарт