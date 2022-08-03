Служба доставки (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Курьер специальной службы доставки занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всe в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки — чистые эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание из прошлого — курьер доставит всe в лучшем виде. Но станет ли от этого легче?

