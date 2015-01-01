Случайная вакансия. Серия 1
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Случайная вакансия (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, The Casual Vacancy
Драмы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Маленький городок готовится стать местом полномасштабных «военных действий». После внезапной смерти одного из членов местного городского совета открывается самая завидная вакансия, претенденты на которую уже готовятся к ожесточенной борьбе за заветное кресло.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb