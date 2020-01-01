Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел
Wink
Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

7.02020, Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На этом уроке мы повторим, как записываются и читаются трёхзначные числа. Также в трёхзначных числах рассмотрим разрядный состав. Сформулируем правило сложения и вычитания трёхзначных чисел. Пользуясь правилом, решим много примеров и развивающих заданий. На этом уроке вы действительно научитесь складывать и вычитать на основе десятичного состава трёхзначных чисел именно эти трёхзначные числа.

Сериал Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел 4 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг