3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы повторим, как записываются и читаются трёхзначные числа. Также в трёхзначных числах рассмотрим разрядный состав. Сформулируем правило сложения и вычитания трёхзначных чисел. Пользуясь правилом, решим много примеров и развивающих заданий. На этом уроке вы действительно научитесь складывать и вычитать на основе десятичного состава трёхзначных чисел именно эти трёхзначные числа.



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