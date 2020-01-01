WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияСложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн
7.02020, Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
На этом уроке мы повторим, как записываются и читаются трёхзначные числа. Также в трёхзначных числах рассмотрим разрядный состав. Сформулируем правило сложения и вычитания трёхзначных чисел. Пользуясь правилом, решим много примеров и развивающих заданий. На этом уроке вы действительно научитесь складывать и вычитать на основе десятичного состава трёхзначных чисел именно эти трёхзначные числа.
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