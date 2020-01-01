Сложение и вычитание векторов
Wink
Детям
8 класс. Геометрия (Интернет урок)
Векторы
Сложение и вычитание векторов

8 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

6.12020, Сложение и вычитание векторов
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На данном уроке мы изучим операции сложения и вычитания векторов, сформулируем правила треугольника и параллелограмма, кроме того, выведем законы сложения векторов.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Сложение и вычитание векторов 5 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг