8 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке мы изучим операции сложения и вычитания векторов, сформулируем правила треугольника и параллелограмма, кроме того, выведем законы сложения векторов.



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