WinkДетям8 класс. Геометрия (Интернет урок)ВекторыСложение и вычитание векторов
8 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
6.12020, Сложение и вычитание векторов
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке мы изучим операции сложения и вычитания векторов, сформулируем правила треугольника и параллелограмма, кроме того, выведем законы сложения векторов.
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