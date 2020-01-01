3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке вы узнаете о сложении и вычитании трехзначных чисел столбиком. Здесь мы вспомним письменные приёмы сложения и вычитания двухзначных чисел столбиком с поразрядным выполнением действий. Применим этот алгоритм для выполнения действий сложения и вычитания с трехзначными числами. Далее мы решим ряд различных задач на данную тему.





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