3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке рассмотрена тема «Сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями». Уделено внимание повторению переместительного и сочетательного свойств сложения. Объяснено, как складывать и вычитать числа, оканчивающиеся нулями, используя известные знания о свойствах сложения и разрядных слагаемых.





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