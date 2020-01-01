WinkДетям3 класс. МатематикаПриемы устных вычисленийСложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн
7.02020, Сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями
Образовательные0+
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На данном уроке рассмотрена тема «Сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями». Уделено внимание повторению переместительного и сочетательного свойств сложения. Объяснено, как складывать и вычитать числа, оканчивающиеся нулями, используя известные знания о свойствах сложения и разрядных слагаемых.
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