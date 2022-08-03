WinkДетям9 класс. ЛитератураДревнерусская литература«Слово о полку Игореве». Фольклорные, языческие и христианские мотивы
9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
6.72020, «Слово о полку Игореве». Фольклорные, языческие и христианские мотивы
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Открывая для себя Слово, мы убеждаемся в том, что оно продолжает существовать для нас и как произведение литературы, и как фольклорное произведение, при этом оно одновременно и древнее, и современное.
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