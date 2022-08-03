«Слово о полку Игореве». Фольклорные, языческие и христианские мотивы
Wink
Детям
9 класс. Литература
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве». Фольклорные, языческие и христианские мотивы

9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

6.72020, «Слово о полку Игореве». Фольклорные, языческие и христианские мотивы
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Открывая для себя Слово, мы убеждаемся в том, что оно продолжает существовать для нас и как произведение литературы, и как фольклорное произведение, при этом оно одновременно и древнее, и современное.

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Жанр
Образовательные
Время
42 мин / 00:42

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