Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Прошедший в городе дождь обнажает страшное преступление: на стройке в песке находят тело Хилари Стоун. Накануне она была освобождена прямо из зала суда, где судья Джоан Хант доказала еe невиновность в убийстве своего пятилетнего сына. Многие, в том числе и известная криминальная репортер Шейл�а Темпл, уверены, что Джоан отпустила убийцу. Меган берется за расследование, которое очень осложняет Шейла, намеревающаяся похоронить карьеру Джоан и доказать пристрастность Меган.



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