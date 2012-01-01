Wink
Сериалы
Следствие по телу
2-й сезон
4-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.4
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сотрудница фармацевтической компании найдена мертвой в реке. Когда Меган Хант и группа полицейских начинают расследование, они не обнаруживают крови в теле жертвы. Им предстоит найти место, где произошло преступление, чтобы понять причину смерти. Выясняется, что у всех подозреваемых есть неограниченный доступ к ряду неизвестных лекарств…

Сериал Следствие по телу 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»

Всё