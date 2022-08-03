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Следствие по телу
2-й сезон
15-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.15
Драма, Криминал18+

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О сериале

Люди продолжают умирать в течение 72 часов, однако, один из первых заразившихся жив уже 4 дня. Это позволяет выяснить, где он заразился и определить вирус. На нeм же была испытана экспериментальная вакцина. Подробное выяснение, где все жертвы находились в течение 2 дней до госпитализации помогает определить точки распространения вируса и в итоге опознать террориста.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»