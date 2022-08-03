Люди продолжают умирать в течение 72 часов, однако, один из первых заразившихся жив уже 4 дня. Это позволяет выяснить, где он заразился и определить вирус. На нeм же была испытана экспериментальная вакцина. Подробное выяснение, где все жертвы находились в течение 2 дней до госпитализации помогает определить точки распространения вируса и в итоге опознать террориста.

