Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Таксист въезжает в припаркованную машину, при этом у него открывается багажник, в котором находиться тело мужчины по имени Кайл Харрисон. Убитый был безработным архитектором, причeм его жена об этом ничего не знала. Джоан и Лейси хотят зарегистрировать Меган на сайте знакомств и начинают переписку от ее имени с незнакомым мужчиной…



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