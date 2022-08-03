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Следствие по телу
2-й сезон
10-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.10
Драма, Криминал18+

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О сериале

В холодильной камере итальянского ресторана обнаружено тело его 55-летнего владельца Джо Санеллы. Меган устанавливает, что Джо вначале оглушили, а потом буквально заморозили заживо. По кровавым отпечаткам ног детективы выходят на квартиру, в которой, прямо на их глазах, шурин Санеллы Генри – совладелец ресторана, смывает кровь со своих ботинок. В разговоре с Генри, отрицающим свою причастность к убийству, доктор Хант устанавливает, что у него начальная стадия болезни Альцгеймера. Это значит, что Генри может не помнить момент совершения преступления…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»