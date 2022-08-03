Питер Данлоп еще до приезда пожарных вытаскивает из горящего дома женщину по имени Джена Эплби. Однако ему удается спасти не всех. Приехавшие на место происшествия следователь Рэй Истон и его молодой напарник Скип обнаруживают на пепелище труп мужа Джены - Майкла. С первых же минут совместной работы у Меган происходит конфликт с Рэем. Доктор Хант устанавливает, что погибший мужчина - не Майк Эплби, и умер он не от отравления угарным газом. А это значит, что снова следует приниматься за поиски убийцы….

