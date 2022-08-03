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Следствие по телу
2-й сезон
1-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Питер Данлоп еще до приезда пожарных вытаскивает из горящего дома женщину по имени Джена Эплби. Однако ему удается спасти не всех. Приехавшие на место происшествия следователь Рэй Истон и его молодой напарник Скип обнаруживают на пепелище труп мужа Джены - Майкла. С первых же минут совместной работы у Меган происходит конфликт с Рэем. Доктор Хант устанавливает, что погибший мужчина - не Майк Эплби, и умер он не от отравления угарным газом. А это значит, что снова следует приниматься за поиски убийцы….

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»