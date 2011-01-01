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Следствие по телу
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9-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.9
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Никого, кроме доктора Хант, не настораживает смерть 22-летней светской львицы Ники Парксон, страдающей тяжелым наследственным заболеванием. Мать и брат покойной очень недовольны тем, что Меган приостанавливает похороны, решив докопаться до истины.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»

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