Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Убит следователь убойного отдела Филадельфии. Для Меган Хант и еe команды поиски преступника становятся делом чести. Ей приходится обратиться за помощью в расследовании к своей матери — судье Джоан Хант, с которой у неe не самые простые отношения.



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