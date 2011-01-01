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Следствие по телу
1-й сезон
8-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.8
Драмы18+

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Сюжет

Убит следователь убойного отдела Филадельфии. Для Меган Хант и еe команды поиски преступника становятся делом чести. Ей приходится обратиться за помощью в расследовании к своей матери — судье Джоан Хант, с которой у неe не самые простые отношения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»