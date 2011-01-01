Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Молодая ухоженная женщина Элена Росас найдена застреленной в номере дешевого мотеля. Внешний вид погибшей никак не вяжется с местом обнаружения еe тела. Кроме того, Меган вспоминает, что несколько лет назад она оперировала Элену. Отец девушки говорит доктору Хант, что вдохновившись еe примером, Элена стала социальным работником. Меган обещает сделать все возможное, чтобы убийца был найден….



Сериал Следствие по телу 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.