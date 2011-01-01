Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2011, Body of Proof 1.3
Драма18+
О сериале
Молодая ухоженная женщина Элена Росас найдена застреленной в номере дешевого мотеля. Внешний вид погибшей никак не вяжется с местом обнаружения еe тела. Кроме того, Меган вспоминает, что несколько лет назад она оперировала Элену. Отец девушки говорит доктору Хант, что вдохновившись еe примером, Элена стала социальным работником. Меган обещает сделать все возможное, чтобы убийца был найден….
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ланёвилль
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- ДРАктриса
Джери
Райан
- ДААктёр
Джеффри
Аренд
- УМАктёр
Уинделл
Миддлбрукс
- ММАктриса
Мэри
Мэтилин Маусер
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- НБАктёр
Ник
Бишоп
- ССАктриса
Соня
Сон
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- МВАктёр
Марк
Вэлли
- МВСценарист
Мэттью
В. Льюис
- МГПродюсер
Мэттью
Гросс
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- КСХудожник
Карл
Спрэг
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- РДМонтажёр
Рэнди
Джон Морган
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис