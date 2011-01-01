Wink
Сериалы
Следствие по телу
1-й сезон
3-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.3
Драма18+

О сериале

Молодая ухоженная женщина Элена Росас найдена застреленной в номере дешевого мотеля. Внешний вид погибшей никак не вяжется с местом обнаружения еe тела. Кроме того, Меган вспоминает, что несколько лет назад она оперировала Элену. Отец девушки говорит доктору Хант, что вдохновившись еe примером, Элена стала социальным работником. Меган обещает сделать все возможное, чтобы убийца был найден….

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

