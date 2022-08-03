Молодой человек и девушка найдены застреленными в своей машине в парке. Меган Хант обещает родителям, что убийца их дочери будет найден. Детективы Бад Моррис и Саманта Бейкер готовы спустить это дело на тормозах или вовсе отнести его к разряду самоубийств, однако Меган обнаруживает шокирующие обстоятельства, тем самым направляя расследование в совершенно другое русло.

