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Следствие по телу
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Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.2
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодой человек и девушка найдены застреленными в своей машине в парке. Меган Хант обещает родителям, что убийца их дочери будет найден. Детективы Бад Моррис и Саманта Бейкер готовы спустить это дело на тормозах или вовсе отнести его к разряду самоубийств, однако Меган обнаруживает шокирующие обстоятельства, тем самым направляя расследование в совершенно другое русло.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»