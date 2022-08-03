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Следствие по телу
1-й сезон
13-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.13
Драма, Криминал18+

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О сериале

При осмотре тела Алекса Гранта, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, Итан обнаруживает входное пулевое отверстие. Но вскоре выясняется, что Алекс… ожил! Грант сообщает, что в него стрелял его сосед по комнате Питер Крофорд. Приехавшие задержать предполагаемого убийцу детективы обнаруживают Питера застреленным...

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»