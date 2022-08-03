Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

При осмотре тела Алекса Гранта, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, Итан обнаруживает входное пулевое отверстие. Но вскоре выясняется, что Алекс… ожил! Грант сообщает, что в него стрелял его сосед по комнате Питер Крофорд. Приехавшие задержать предполагаемого убийцу детективы обнаруживают Питера застреленным...

