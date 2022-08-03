Во время семейного развлечения - охоты на оленей - от выстрела в шею погибает Джулия Лоуб, новая жена известного магната Мартина Лоуба. Меган уверена, что это замаскированное под несчастный случай убийство. К тому же на шее мужа жертвы она видит подозрительную царапину. Доктор Хант открыто предъявляет обвинения Лоубу, имеющему связи в мэрии, и еe отстраняют от работы...

