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Следствие по телу
1-й сезон
11-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.11
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во время семейного развлечения - охоты на оленей - от выстрела в шею погибает Джулия Лоуб, новая жена известного магната Мартина Лоуба. Меган уверена, что это замаскированное под несчастный случай убийство. К тому же на шее мужа жертвы она видит подозрительную царапину. Доктор Хант открыто предъявляет обвинения Лоубу, имеющему связи в мэрии, и еe отстраняют от работы...

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»