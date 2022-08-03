Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Wink
2012, Body of Proof 2.6
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Меган выезжает на место преступления. В скромной квартире, из окна которой кто-то выбросил пятьдесят тысяч долларов, найдено тело мужчины с ножевым ранением. Детективы устанавливают личность убитого – это обыкновенный работяга Уолтер Браун. От коллег по работе Уолта сыщики узнают, что недавно Браун выиграл в лотерею пятьдесят миллионов долларов...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»