Следствие по телу
2-й сезон
5-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.5
Драма18+

Во время занятий в морге медицинского института студентка Дора Мэйсон обнаруживает на столе вместо тела пожилого мужчины, погибшего в результате автомобильной аварии тело молодой красивой девушки, умершей от удара тупым предметом. К делу привлекают Меган, которая выясняет, что погибшую знали местные ловеласы-студенты Шейн и Даг. К тому же преподаватель анатомии – Кэмерон Фишер - неравнодушен к симпатичным двадцатилетним блондинкам…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

