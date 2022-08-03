Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Во время занятий в морге медицинского института студентка Дора Мэйсон обнаруживает на столе вместо тела пожилого мужчины, погибшего в результате автомобильной аварии тело молодой красивой девушки, умершей от удара тупым предметом. К делу привлекают Меган, которая выясняет, что погибшую знали местные ловеласы-студенты Шейн и Даг. К тому же преподаватель анатомии – Кэмерон Фишер - неравнодушен к симпатичным двадцатилетним блондинкам…

