Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

На окраине города, где проходила рейв-вечеринка, найдено тело 17-летнего Джейка Брэйди. Перед смертью Джейк звонил в 911, но толком ничего не успел сказать. На теле молодого человека обнаружены гематомы, а в крови - смесь из таблеток и алкоголя. Меган устанавливает, что смерть парня наступила за четыре часа до обращения в службу спасения. А это значит, что кто-то может пролить свет на гибель Джейка... Отношения Меган и Дерека Эймса стремительно развиваются. Лейси начинает чувствовать свою ненужность и хочет переехать вместе с отцом в Калифорнию.

