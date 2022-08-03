Wink
Сериалы
Следствие по телу
2-й сезон
3-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.3
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На окраине города, где проходила рейв-вечеринка, найдено тело 17-летнего Джейка Брэйди. Перед смертью Джейк звонил в 911, но толком ничего не успел сказать. На теле молодого человека обнаружены гематомы, а в крови - смесь из таблеток и алкоголя. Меган устанавливает, что смерть парня наступила за четыре часа до обращения в службу спасения. А это значит, что кто-то может пролить свет на гибель Джейка... Отношения Меган и Дерека Эймса стремительно развиваются. Лейси начинает чувствовать свою ненужность и хочет переехать вместе с отцом в Калифорнию.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

