Wink
Сериалы
Следствие по телу
2-й сезон
14-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.14
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

От неизвестной болезни начинают умирать люди. Первой зафиксированной жертвой стала Дэни Альварес . После седьмой жертвы объявлена эпидемия. В попытках определить причину смерти команда судмедэкспертов сотрудничает с командой эпидемиологов. В это время в сети появляется видеоролик, в котором террорист объявляет, что заражение было специальным. Попытки определить вирус не увенчались успехом, а люди продолжают умирать. В числе зараженных вирусом - Кейт Мeрфи.

Сериал Следствие по телу 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»