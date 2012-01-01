Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

От неизвестной болезни начинают умирать люди. Первой зафиксированной жертвой стала Дэни Альварес . После седьмой жертвы объявлена эпидемия. В попытках определить причину смерти команда судмедэкспертов сотрудничает с командой эпидемиологов. В это время в сети появляется видеоролик, в котором террорист объявляет, что заражение было специальным. Попытки определить вирус не увенчались успехом, а люди продолжают умирать. В числе зараженных вирусом - Кейт Мeрфи.



Сериал Следствие по телу 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.