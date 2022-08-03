После автомобильной аварии в больницу попадают две девушки – Кэрри Грейсон и Донна Уирли. Донна умерла, а Кэрри находится в тяжeлом состоянии. При осмотре тела выясняется, что в девушек кто-то стрелял, когда они ехали в машине.

