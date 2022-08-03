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Следствие по телу
2-й сезон
13-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.13
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После автомобильной аварии в больницу попадают две девушки – Кэрри Грейсон и Донна Уирли. Донна умерла, а Кэрри находится в тяжeлом состоянии. При осмотре тела выясняется, что в девушек кто-то стрелял, когда они ехали в машине.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»