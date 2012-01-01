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Следствие по телу
2-й сезон
11-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.11
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Таксист въезжает в припаркованную машину, при этом у него открывается багажник, в котором находиться тело мужчины по имени Кайл Харрисон. Убитый был безработным архитектором, причeм его жена об этом ничего не знала. Джоан и Лейси хотят зарегистрировать Меган на сайте знакомств и начинают переписку от ее имени с незнакомым мужчиной…

Сериал Следствие по телу 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»

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