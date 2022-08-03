В холодильной камере итальянского ресторана обнаружено тело его 55-летнего владельца Джо Санеллы. Меган устанавливает, что Джо вначале оглушили, а потом буквально заморозили заживо. По кровавым отпечаткам ног детективы выходят на квартиру, в которой, прямо на их глазах, шурин Санеллы Генри – совладелец ресторана, смывает кровь со своих ботинок. В разговоре с Генри, отрицающим свою причастность к убийству, доктор Хант устанавливает, что у него начальная стадия болезни Альцгеймера. Это значит, что Генри может не помнить момент совершения преступления…

