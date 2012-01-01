Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2012, Body of Proof 2.1
Драмы, Зарубежные18+
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Сюжет
Питер Данлоп еще до приезда пожарных вытаскивает из горящего дома женщину по имени Джена Эплби. Однако ему удается спасти не всех. Приехавшие на место происшествия следователь Рэй Истон и его молодой напарник Скип обнаруживают на пепелище труп мужа Джены - Майкла. С первых же минут совместной работы у Меган происходит конфликт с Рэем. Доктор Хант устанавливает, что погибший мужчина - не Майк Эплби, и умер он не от отравления угарным газом. А это значит, что снова следует приниматься за поиски убийцы….
Сериал Следствие по телу 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ланёвилль
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- ДРАктриса
Джери
Райан
- ДААктёр
Джеффри
Аренд
- УМАктёр
Уинделл
Миддлбрукс
- ММАктриса
Мэри
Мэтилин Маусер
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- НБАктёр
Ник
Бишоп
- ССАктриса
Соня
Сон
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- МВАктёр
Марк
Вэлли
- МВСценарист
Мэттью
В. Льюис
- МГПродюсер
Мэттью
Гросс
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- КСХудожник
Карл
Спрэг
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- РДМонтажёр
Рэнди
Джон Морган
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис