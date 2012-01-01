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Следствие по телу
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Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.1
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Питер Данлоп еще до приезда пожарных вытаскивает из горящего дома женщину по имени Джена Эплби. Однако ему удается спасти не всех. Приехавшие на место происшествия следователь Рэй Истон и его молодой напарник Скип обнаруживают на пепелище труп мужа Джены - Майкла. С первых же минут совместной работы у Меган происходит конфликт с Рэем. Доктор Хант устанавливает, что погибший мужчина - не Майк Эплби, и умер он не от отравления угарным газом. А это значит, что снова следует приниматься за поиски убийцы….

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»

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