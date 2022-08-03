Никого, кроме доктора Хант, не настораживает смерть 22-летней светской львицы Ники Парксон, страдающей тяжелым наследственным заболеванием. Мать и брат покойной очень недовольны тем, что Меган приостанавливает похороны, решив докопаться до истины.

