Wink
Сериалы
Следствие по телу
1-й сезон
9-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.9
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Никого, кроме доктора Хант, не настораживает смерть 22-летней светской львицы Ники Парксон, страдающей тяжелым наследственным заболеванием. Мать и брат покойной очень недовольны тем, что Меган приостанавливает похороны, решив докопаться до истины.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»