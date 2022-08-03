Недалеко от торгового центра найдено тело бухгалтера Теда Харбисона. По горячим следам удается задержать предполагаемого преступника – афроамериканца Карла Эндерса. У Карла богатое криминальное прошлое, но он уверяет, что не причинял вреда мужчине. Это же подтверждает Меган: вскрытие показывает, что Теда недавно прооперировали, и скончался он от внутреннего кровотечения. Чтобы найти хирурга-убийцу, доктор Хант отправляется в больницу, где когда-то работала.

