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Следствие по телу
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Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.5
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Недалеко от торгового центра найдено тело бухгалтера Теда Харбисона. По горячим следам удается задержать предполагаемого преступника – афроамериканца Карла Эндерса. У Карла богатое криминальное прошлое, но он уверяет, что не причинял вреда мужчине. Это же подтверждает Меган: вскрытие показывает, что Теда недавно прооперировали, и скончался он от внутреннего кровотечения. Чтобы найти хирурга-убийцу, доктор Хант отправляется в больницу, где когда-то работала.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»