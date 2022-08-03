Сладкая горечь (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Экранизация одноименного бестселлера о поиске себя в большом городе. История молодой девушки из провинции по имени Тесс, которая получает работу в престижном ресторане Нью-Йорка. Новые знакомства, ритм мегаполиса, а также секс и алкоголь затягивают ее в водоворот безумных событий и бурных эмоций.

