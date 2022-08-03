Сладкая горечь. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Сладкая горечь
2-й сезон
7-я серия
8.52019, Sweetbitter
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Сладкая горечь (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Экранизация одноименного бестселлера о поиске себя в большом городе. История молодой девушки из провинции по имени Тесс, которая получает работу в престижном ресторане Нью-Йорка. Новые знакомства, ритм мегаполиса, а также секс и алкоголь затягивают ее в водоворот безумных событий и бурных эмоций.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая горечь»