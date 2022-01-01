Слабый герой. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Слабый герой
1-й сезон
6-я серия
9.32022, Слабый герой. Сезон 1. Серия 6
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Слабый герой (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Ен Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых. Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.

Сериал Слабый герой 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слабый герой»