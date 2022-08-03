Слабое звено (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыСлабое звено1-й сезон3-я серия
Людмила и Виктор Куприяновы были образцово-показательной семьей. Но однажды утром Людмила, целует мужа и уходит на работу, а днем ей сообщают, что Виктор покончил с собой. В предсмертной записке он называет ее странным именем Гаруда и обвиняет в своей смерти. Людмила в ужасе, этого просто не может быть. Но теперь это ее действительность. Друзья, которые окружают Людмилу, стараются ее утешить, успокоить, поддержать. Однако постепенно Людмила понимает, что среди друзей кто-то является врагом. Кто-то близкий, угрожал Виктору, заставил его прыгнуть с моста в бурную реку, зная, что Виктор не умеет плавать. Кто-то очень близкий теперь стремится уничтожить и саму Людмилу, и их дочь.
6.6 КиноПоиск
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- АПРежиссёр
Александр
Пархоменко
- ДТРежиссёр
Денис
Тарасов
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Евгений
Воловенко
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Александр
Наумов
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- НБАктёр
Николай
Боклан
- АЭАктриса
Анжелика
Эшбаева
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Продюсер
Павел
Карван
- СКПродюсер
Светлана
Карван
- АУХудожник
Александр
Уколов
- Оператор
Артём
Козырев