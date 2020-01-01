Скрестив мечи (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыСкрестив мечи1-й сезон6-я серия
6.72020, Crossing Swords
Мультсериалы, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Патрик - добросердечный крестьянин, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Херветайн IV
- ЭМРежиссёр
Этан
Марак
- Актёр
Николас
Холт
- Актёр
Люк
Эванс
- АПАктёр
Адам
Палли
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- Актриса
Тара
Стронг
- Актёр
Сет
Грин
- Актёр
Тони
Хейл
- АРАктёр
Адам
Рэй
- Актриса
Майя
Эрскин
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- ДХСценарист
Джон
Херветайн IV
- ТРСценарист
Том
Рут
- ДХПродюсер
Джон
Херветайн IV
- Продюсер
Сет
Грин
- Продюсер
Николас
Холт
- КХМонтажёр
Клэйтон
Х. Бэйкер
- ЭСОператор
Элдер
Сунь
- РККомпозитор
Рэндолл
Криссман