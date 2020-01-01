Скрестив мечи (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Патрик - добросердечный крестьянин, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.



Сериал Скрестив мечи 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.