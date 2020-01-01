WinkДетям2 класс. ЧтениеЧитая - думаемСкороговорки
2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
6.72020, Скороговорки
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке вы познакомитесь с понятием скороговорки, рассмотрите виды скороговорок, разработаете план работы над скороговорками, выполните интересные задания.
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