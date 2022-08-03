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Склифосовский (SD)
3-й сезон
9-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 9
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брагин раздражен постоянным желанием Лены накормить его. Пастухов возвращается из отпуска с желанием наладить отношения с Полиной. На операционном столе у Костика - больной, проглотивший по пьянке хрустальную рюмку...

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»