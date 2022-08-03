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Склифосовский (SD)
3-й сезон
4-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 4
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новый хирург Павлова шокирована авральным режимом работы Склифа. Новый день приносит новые человеческие проблемы, которые пытаются разрешить врачи. Пастухов и Брагин борются за жизнь молодого парня, разбившегося на параплане и теперь парализованного...

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»