Новый хирург Павлова шокирована авральным режимом работы Склифа. Новый день приносит новые человеческие проблемы, которые пытаются разрешить врачи. Пастухов и Брагин борются за жизнь молодого парня, разбившегося на параплане и теперь парализованного...

