Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
3-й сезон
3-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 3
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лена сомневается в любви Брагина. Взаимоотношения в семье Пастухова осложняются присутствием Полининой мамы. Возникают проблемы и в личной жизни Салама: Савва, брат Юли, угрожает Саламу и требует, чтобы тот оставил его сестру...

Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»