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Склифосовский (SD)
3-й сезон
23-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 23
Драмы18+

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Сюжет

В отделении Нарочинской работает комиссия: выясняют обстоятельства смерти пациента, родственники которого подали жалобу на врачей Склифа.

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Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»